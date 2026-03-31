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Langfristige Miete von Reihenhäuser in Oblast Kaliningrad, Russland

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Stadthaus in Pionerskij, Russland
Stadthaus
Pionerskij, Russland
Fläche 110 m²
Etagenzahl 3
Für einen langfristigen Mietvertrag Stadthaus von 110 m2. 3 Etagen Gegenstand Nr. 26256-33043
$1,230
pro Monat
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