  Realting.com
  2. Russland
  3. Oblast Kaliningrad
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Oblast Kaliningrad, Russland

1 immobilienobjekt total found
Bungalow 3 zimmer in Rodniki, Russland
Bungalow 3 zimmer
Rodniki, Russland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 117 m²
Etagenzahl 1
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Ненахова
Sprachen
Русский
Realting.com
Immobilienangaben in Oblast Kaliningrad, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
