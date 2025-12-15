Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Kaarosta District, Russland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Nowoselje, Russland
Wohnung 1 zimmer
Nowoselje, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4/9
Wir bieten eine gemütliche 1k Wohnung zu vermieten. Der Wohnkomplex NEWPITER wurde 2015 geba…
$439
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Nowoselje, Russland
Wohnung 2 zimmer
Nowoselje, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 5/13
Keine Provision!!! Zum ersten Mal!! Ich werde eine neue moderne 2-Zimmer-Wohnung (3-Euro) in…
$502
pro Monat
Eine Anfrage stellen
