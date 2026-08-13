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Cottages in Oblast Irkutsk, Russland

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Ferienhaus 5 zimmer in Irkutsk, Russland
Ferienhaus 5 zimmer
Irkutsk, Russland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Ich werde 3 Häuser, 3 Grundstücke verkaufen, die zu einem einzigen Grundstück von 35 Hektar …
$603,131
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