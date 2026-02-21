Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Russland
  3. Gusevsky District
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Gusevsky District, Russland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Gussew, Russland
Wohnung 1 zimmer
Gussew, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/3
Immobilien in historischen, kleinen Städten der Region Kaliningrad. Jeder mit seiner eigenen…
$31,920
Immobilienangaben in Gusevsky District, Russland

