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Häuser mit Swimmingpool in Guryevsky District, Russland

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Medvedevka, Russland
Haus
Medvedevka, Russland
Fläche 219 m²
Ich verkaufe ein modernes Ferienhaus von 218.5 Quadratmetern. im Stil von Minimalismus und P…
$634,669
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Haus in Doroznyj, Russland
Haus
Doroznyj, Russland
Fläche 253 m²
Das Haus in der Elite geschlossen Dorf City Village, 500 Meter von der Stadt, umgeben von Gr…
$451,320
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Immobilienangaben in Guryevsky District, Russland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Seeblick
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Luxuriös
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