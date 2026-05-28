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Häuser mit Garage in Guryevsky District, Russland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Pribrezhnoye, Russland
Haus 5 zimmer
Pribrezhnoye, Russland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Suchen Sie ein hochwertiges Ferienhaus in einer großartigen Lage?Wir bieten einen einzigarti…
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Ненахова
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Immobilienangaben in Guryevsky District, Russland

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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