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Lagerräume in gorodskoj okrug Serpuhov, Russland

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5 immobilienobjekte total found
Lager 1 500 m² in Borisovo, Russland
Lager 1 500 m²
Borisovo, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
ID: w10936 Ein Hangar von 1500 m2 ist zu vermieten, ein Tor auf Ebene "0", Arbeitshöhe 6 Met…
$9,317
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Lager 6 500 m² in gorodskoj okrug Serpuhov, Russland
Lager 6 500 m²
gorodskoj okrug Serpuhov, Russland
Fläche 6 500 m²
Stockwerk 1
ID: w6766 Produktionskomplex mit einer Fläche von 7500 m2 wird zum Verkauf angeboten. davon …
$10,99M
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Lager 1 620 m² in Serpuchow, Russland
Lager 1 620 m²
Serpuchow, Russland
Fläche 1 620 m²
Stockwerk 1
ID: w12275 Klasse C kalte Lagerung zur Miete. Moscow region, Serpukhov, Severnoye shosse, bl…
$10,062
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Lager 19 000 m² in Kargasino, Russland
Lager 19 000 m²
Kargasino, Russland
Fläche 19 000 m²
Stockwerk 1
PH Verkauf der Farm für Restaurierung oder Rekonstruktion für Lager, Produktion. Strom 30 kW…
$1,58M
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Lager 6 480 m² in Serpuchow, Russland
Lager 6 480 m²
Serpuchow, Russland
Fläche 6 480 m²
Stockwerk 1
A Klasse C Kaltlager ist zur Miete angeboten. Moskauer Region, g Serpukhov, Nordautobahn, 3/…
$40,249
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