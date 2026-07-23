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Lagerräume in gorodskoj okrug Kirov, Russland

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1 immobilienobjekt total found
Lager 3 157 m² in Kirow, Russland
Lager 3 157 m²
Kirow, Russland
Fläche 3 157 m²
Stockwerk 1
Die Anlage umfasst Produktions-, Lager- und Engineering-Zonen, die Platzierung von Holzbearb…
$2,29M
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