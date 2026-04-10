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Lagerräume in municipalnyj okrug Istra, Russland

gewerbeimmobilien
24
24 immobilienobjekte total found
Lager 20 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 20 000 m²
Stockwerk 1
Build-to-Suit: moderne Klasse Ein beheiztes Lager Gesamtfläche: 20.000 m2. Es ist möglich, …
$314,338
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Lager 59 500 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 59 500 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 59 500 m²
Stockwerk 1
Angepasst! Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Gesamtfläche beträgt 59.500 m2 (auch gib…
$935,157
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Lager 7 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 7 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 7 000 m²
Stockwerk 1
Industriepark "Novopetrovskoye": die ideale Lösung für Unternehmen Warehouse, Klasse A. Das…
$110,018
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Lager 20 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 20 000 m²
Stockwerk 1
Build-to-Suit: moderne Klasse Ein beheiztes Lager Gesamtfläche: 20.000 m2. Es ist möglich, …
$31,43M
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Lager 10 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 10 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 10 000 m²
Stockwerk 1
Angepasst! Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Gesamtfläche von 10.000 m2 (auch gibt es…
$157,169
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Lager 100 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Istra, Petrovsky village, ter IPSK Orien…
$2,81M
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Lager 20 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 20 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Istra, Petrovsky village, ter IPSK Orien…
$360,180
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Lager 59 500 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 59 500 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 59 500 m²
Stockwerk 1
Build-to-Suit: modern beheizt Klasse A Lager zur Miete Gesamtfläche: 59.500 m2. Es ist mögl…
$935,157
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Lager 7 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 7 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 7 000 m²
Stockwerk 1
Der Industriepark "Novopetrovskoye" Klasse "A" befindet sich 78 km. in westlicher Richtung v…
$110,018
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Lager 9 489 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 9 489 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 9 489 m²
Stockwerk 1
Klasse Ein Lagerbereich wird zur Miete angeboten. Die Gesamtfläche beträgt 9489 m2. Von ihne…
$177,723
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Lager 12 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 12 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 12 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Istra, Petrovsky village, ter IPSK Orien…
$216,108
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Lager 30 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 30 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 30 000 m²
Stockwerk 1
Angepasst! Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Gesamtfläche von 30.000 m2 (auch gibt es ein…
$471,508
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Lager 10 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 10 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 10 000 m²
Stockwerk 1
Build-to-Suit: moderne Klasse Ein beheiztes Lager Gesamtfläche: 10.000 m2. Es ist möglich, …
$157,169
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Lager 6 620 m² in Rumancevo, Russland
Lager 6 620 m²
Rumancevo, Russland
Fläche 6 620 m²
Stockwerk 1
Der Produktionskomplex befindet sich 50 km von der Moskauer Ringstraße, der ersten Linie der…
$7,34M
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Lager 6 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 6 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Istra, Petrovsky village, ter IPSK Orien…
$108,054
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Lager 100 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Der Industriepark "Novopetrovskoye" Klasse "A" befindet sich 78 km. in westlicher Richtung v…
$157,17M
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Lager 50 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 50 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 50 000 m²
Stockwerk 1
Build-to-Suit: moderne Klasse Ein beheiztes Lager Gesamtfläche: 50.000 m2. Es ist möglich, …
$78,58M
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Lager 100 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Build-to-Suit: moderne Klasse Ein beheiztes Lager Gesamtfläche: 119.000 m2. Es ist möglich,…
$1,87M
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Lager 100 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Der Industriepark "Novopetrovskoye" Klasse "A" befindet sich 78 km. in westlicher Richtung v…
$3,74M
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Lager 50 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 50 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 50 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Istra, Petrovsky village, ter IPSK Orien…
$900,449
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Lager 20 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 20 000 m²
Stockwerk 1
Angepasst! Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Gesamtfläche von 20.000 m2 (auch gibt es ein…
$314,338
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Lager 30 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 30 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 30 000 m²
Stockwerk 1
Build-to-Suit: moderne Klasse Ein beheiztes Lager Gesamtfläche: 30.000 m2. Es ist möglich, …
$471,508
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Lager 100 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Angepasst! Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Gesamtfläche beträgt 119.000 m2 (auch gi…
$1,87M
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Lager 10 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 10 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 10 000 m²
Stockwerk 1
Build-to-Suit: moderne Klasse Ein beheiztes Lager Gesamtfläche: 10.000 m2. Es ist möglich, …
$15,72M
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