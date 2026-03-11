Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. City district Stupino
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in City district Stupino, Russland

Stupino
6
9 immobilienobjekte total found
Lager 2 220 m² in Stupino, Russland
Lager 2 220 m²
Stupino, Russland
Fläche 2 220 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheiztes Warmlager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Stupino, Transport…
$25,958
Eine Anfrage stellen
Lager 1 500 m² in Ivanovskoye, Russland
Lager 1 500 m²
Ivanovskoye, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, Stupino, Ivanovskoye Dorf…
$17,348
Eine Anfrage stellen
Lager 3 441 m² in Stupino, Russland
Lager 3 441 m²
Stupino, Russland
Fläche 3 441 m²
Stockwerk 1
Ein Lager mit einer Gesamtfläche von 3441 m2 wird zur Miete angeboten. Das Hotel liegt im Sü…
$40,235
Eine Anfrage stellen
Lager 4 707 m² in Stupino, Russland
Lager 4 707 m²
Stupino, Russland
Fläche 4 707 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagerfläche von 4706,5 m2 wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Stupino,…
$55,032
Eine Anfrage stellen
Lager 1 577 m² in Stupino, Russland
Lager 1 577 m²
Stupino, Russland
Fläche 1 577 m²
Stockwerk 1
ID: L7385 Die Gesamtfläche der Räumlichkeiten beträgt 1576,50 m2. Die Räumlichkeiten verfüge…
$3,687
Eine Anfrage stellen
Lager 6 696 m² in Stupino, Russland
Lager 6 696 m²
Stupino, Russland
Fläche 6 696 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagerfläche von 6696 m2 wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Stupino, 8…
$78,295
Eine Anfrage stellen
Lager 2 777 m² in Stupino, Russland
Lager 2 777 m²
Stupino, Russland
Fläche 2 777 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein Kaltlager mit einer Fläche von 2776,8 m2. Lage: MO, Stupino, 80 km von MKAD a…
$21,646
Eine Anfrage stellen
Lager 7 950 m² in Michnewo, Russland
Lager 7 950 m²
Michnewo, Russland
Fläche 7 950 m²
Stockwerk 1
„Produktionsanlagen: 6150 qm. Bürogebäude: 1800 m2. Grundstück: 0,9 ha. Deckenhöhe: 9m. Kran…
$4,47M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 628 m² in City district Stupino, Russland
Lager 2 628 m²
City district Stupino, Russland
Fläche 2 628 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf wird ein Lagerkomplex mit einem Grundstück angeboten. 14235 +/- 42 Kinderbetten …
$2,24M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in City district Stupino

gewerbeimmobilien
Realting.com
Gehen