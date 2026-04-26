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Häuser am Meer in Rajon Tscherekski, Russland

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Haus 5 zimmer in Verkhnyaya Balkariya, Russland
Haus 5 zimmer
Verkhnyaya Balkariya, Russland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 2/2
Erstes Line House in Silo, Krk Insel (Peninsula)! Die Wohngegend dieser rustikalen Villa is…
$1,51M
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