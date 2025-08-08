Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Bolshemurashkinsky District
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Bolshemurashkinsky District, Russland

1 immobilienobjekt total found
Haus in Bolschoje Muraschkino, Russland
Haus
Bolschoje Muraschkino, Russland
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Ich werde dieses Haus 180m2 von guter Qualität verkaufen. Das rote Ziegelhaus. Draußen ist d…
$78,156
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bolshemurashkinsky District, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen