Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Boksitogorsky District
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Boksitogorsky District, Russland

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 250 m² in Pikaljowo, Russland
Gewerbefläche 2 250 m²
Pikaljowo, Russland
Fläche 2 250 m²
Stockwerk 1/1
Art. 92217395. Verkauf von Produktions- und Lagerkomplex 3 km vom KAD, New Devyatkino. Die …
$4,00M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 2 250 m² in Pikaljowo, Russland
Gewerbefläche 2 250 m²
Pikaljowo, Russland
Fläche 2 250 m²
Stockwerk 1/1
Art. 92217395. Verkauf von Produktions- und Lagerkomplex 3 km vom KAD, New Devyatkino. Die …
$4,00M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen