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Lagerräume in Bogorodsky Stadtbezirk, Russland

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Obuchowo
16
Noginsk
13
Staraja Kupawna
7
58 immobilienobjekte total found
Lager 5 904 m² in Noginsk, Russland
Lager 5 904 m²
Noginsk, Russland
Fläche 5 904 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$9,45M
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Lager 22 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 22 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 22 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo-Park,…
$372,932
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Lager 2 160 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 2 160 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 2 160 m²
Stockwerk 1
Es gibt ein warmes Büro von 50 m2 bis 20-25 m2 ID: w14432
$14,406
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Lager 9 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 9 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 9 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo-Park,…
$152,563
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Lager 1 368 m² in Noginsk, Russland
Lager 1 368 m²
Noginsk, Russland
Fläche 1 368 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$24,330
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Lager 1 368 m² in Noginsk, Russland
Lager 1 368 m²
Noginsk, Russland
Fläche 1 368 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$2,19M
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Lager 5 904 m² in Noginsk, Russland
Lager 5 904 m²
Noginsk, Russland
Fläche 5 904 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$105,003
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Lager 23 616 m² in Noginsk, Russland
Lager 23 616 m²
Noginsk, Russland
Fläche 23 616 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$37,80M
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Lager 12 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 12 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 12 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo-Park,…
$203,417
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Lager 1 512 m² in Noginsk, Russland
Lager 1 512 m²
Noginsk, Russland
Fläche 1 512 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$2,42M
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Lager 11 808 m² in Noginsk, Russland
Lager 11 808 m²
Noginsk, Russland
Fläche 11 808 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$18,90M
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Lager 1 500 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 1 500 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moscow region, Noginsk, Staraya Kupavna, D…
$16,952
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Lager 11 808 m² in Noginsk, Russland
Lager 11 808 m²
Noginsk, Russland
Fläche 11 808 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$210,007
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Lager 1 512 m² in Noginsk, Russland
Lager 1 512 m²
Noginsk, Russland
Fläche 1 512 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$26,891
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Lager 23 616 m² in Noginsk, Russland
Lager 23 616 m²
Noginsk, Russland
Fläche 23 616 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$420,013
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Lager 15 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 15 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 15 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, RP Obukhovo, ter Atlant Park, 2…
$283,450
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Lager 2 200 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 2 200 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 2 200 m²
Stockwerk 1
Lage: Moskau Region, Noginsk, Bolshaya Bunkovo Dorf, Proletarskaya str., 12 Fläche: 2.200 q…
$26,41M
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Lager 1 000 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 1 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1
Lage: Moskau Region, Noginsk, Bolshaya Bunkovo Dorf, Proletarskaya str., 12 Fläche: 1000 qm…
$11,338
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Lager 5 904 m² in Noginsk, Russland
Lager 5 904 m²
Noginsk, Russland
Fläche 5 904 m²
Stockwerk 1
Verkauf Produktions- und Lagerkomplex der Klasse "A" Ein geschützter Bereich mit Videoüberw…
$9,45M
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Lager 10 474 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 10 474 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 10 474 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, Noginsk, ter Highwa…
$12,57M
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Lager 20 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 20 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 20 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park, 1 …
$347,165
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Lager 12 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 12 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 12 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park, 1 …
$208,299
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Lager 5 184 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 5 184 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 5 184 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf wird beheizte Warmlager Klasse A angeboten. Moscow region, Noginsk, ter Highway …
$6,22M
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Lager 6 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 6 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park, 1 …
$104,150
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Lager 7 312 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 7 312 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 7 312 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Noginsk, Bolshaya Bunkovo Dorf, Prolet…
$118,991
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Lager 1 850 m² in Kudinovo, Russland
Lager 1 850 m²
Kudinovo, Russland
Fläche 1 850 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moscow region, Noginsk, Kudinovo village, …
$25,911
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Lager 3 751 m² in Obuchowo, Russland
Lager 3 751 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 3 751 m²
Stockwerk 1
F-A: Ein Lager der Klasse "A" wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25 k…
$60,456
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Lager 100 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 100 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park, 1 …
$2,12M
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Lager 7 500 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 7 500 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 7 500 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskau Region, Noginsk, Bolshaya Bu…
$9,00M
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Lager 1 500 m² in Bogorodsky Stadtbezirk, Russland
Lager 1 500 m²
Bogorodsky Stadtbezirk, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Klasse B Lager beheizt 1500 m2 Lage: Industriepark M7 – M12, Moskau Region, Bogorodsky Stad…
$20,008
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Eigenschaftstypen in Bogorodsky Stadtbezirk

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