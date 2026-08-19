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Gewerbeimmobilien in Bogorodsky Stadtbezirk, Russland

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Obuchowo
16
Noginsk
12
Staraja Kupawna
8
60 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 576 m² in Elektrougli, Russland
Gewerbefläche 576 m²
Elektrougli, Russland
Fläche 576 m²
Die Gewerbefläche befindet sich im ersten Stock und im Erdgeschoss eines 5-stöckigen Gebäude…
$548,879
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Gewerbefläche 811 m² in Elektrougli, Russland
Gewerbefläche 811 m²
Elektrougli, Russland
Fläche 811 m²
Die Gewerbefläche befindet sich im ersten Stock und im Erdgeschoss eines 5-stöckigen Gebäude…
$772,796
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Lager 3 000 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 3 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
ID: L7832 Freistehende Produktions- und Lagergebäude der Klasse “A” im Light Industrial-Form…
$3,18M
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Lager 1 368 m² in Noginsk, Russland
Lager 1 368 m²
Noginsk, Russland
Fläche 1 368 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$1,93M
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Lager 5 184 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 5 184 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 5 184 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf wird beheizte Warmlager Klasse A angeboten. Moscow region, Noginsk, ter Highway …
$5,50M
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Lager 3 751 m² in Obuchowo, Russland
Lager 3 751 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 3 751 m²
Stockwerk 1
F-A: Ein Lager der Klasse "A" wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25 k…
$53,383
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TekceTekce
Lager 4 500 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 4 500 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 4 500 m²
Stockwerk 1
ID: L7835 Freistehende Klasse “A” Produktions- und Lagergebäude in einem neuen Industriepark…
$4,77M
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Lager 1 200 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 1 200 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 1 200 m²
Stockwerk 1
Lage: Moskau Region, Noginsk, Bolshaya Bunkovo Dorf, Proletarskaya str., 12 Merkmale und Ko…
$12,014
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Lager 25 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 25 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 25 000 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lagermiete Lage: Region Moskau, Noginsky Bezirk Günstiger Zugang auf der Gorky A…
$417,150
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Lager 864 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 864 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 864 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskau Region, Noginsk, Bolshaya Bunkovo Dorf, Mk…
$915,885
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Lager 1 368 m² in Noginsk, Russland
Lager 1 368 m²
Noginsk, Russland
Fläche 1 368 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$16,113
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Lager 1 878 m² in Kudinovo, Russland
Lager 1 878 m²
Kudinovo, Russland
Fläche 1 878 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moscow region, Noginsk, Kudinovo village, …
$22,117
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Lager 12 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 12 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 12 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo-Park,…
$179,620
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Lager 100 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 100 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park, 1 …
$1,88M
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Lager 10 474 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 10 474 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 10 474 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, Noginsk, ter Highwa…
$11,10M
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Lager 4 500 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 4 500 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 4 500 m²
Stockwerk 1
ID: L7836 Freistehende Produktions- und Lagergebäude der Klasse „A“ werden in einem neuen In…
$4,77M
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Lager 7 312 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 7 312 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 7 312 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Noginsk, Bolshaya…
$6,83M
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Lager 1 835 m² in Bogorodsky Stadtbezirk, Russland
Lager 1 835 m²
Bogorodsky Stadtbezirk, Russland
Fläche 1 835 m²
Stockwerk 1
Klasse B Lager beheizt 1500 m2 Lage: Industriepark M7 – M12, Moskau Region, Bogorodsky Stad…
$18,371
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Lager 2 160 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 2 160 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 2 160 m²
Stockwerk 1
Es gibt ein warmes Büro von 50 m2 bis 20-25 m2 ID: w14432
$12,721
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Lager 14 624 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 14 624 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 14 624 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Noginsk, Bolshaya…
$13,66M
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Lager 3 935 m² in Obuchowo, Russland
Lager 3 935 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 3 935 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lagermiete Lage: Region Moskau, Noginsky Bezirk Günstiger Zugang auf der Gorky A…
$46,343
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Lager 50 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 50 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 50 000 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lagermiete Lage: Region Moskau, Noginsky Bezirk Günstiger Zugang auf der Gorky A…
$834,300
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Lager 20 948 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 20 948 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 20 948 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf wird beheizte Warmlager Klasse A angeboten. Moscow region, Noginsk, ter Highway …
$22,21M
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Lager 50 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 50 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 50 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park, 1 …
$766,378
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Lager 22 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 22 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 22 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo-Park,…
$329,303
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Lager 1 512 m² in Noginsk, Russland
Lager 1 512 m²
Noginsk, Russland
Fläche 1 512 m²
Stockwerk 1
Der Produktions- und Lagerkomplex LIGHT INDUSTRIAL befindet sich 45 km von der Moskauer Ring…
$17,809
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Lager 3 847 m² in Obuchowo, Russland
Lager 3 847 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 3 847 m²
Stockwerk 1
Ein Lager der Klasse "A" wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25 km von…
$54,754
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Lager 1 627 m² in Obuchowo, Russland
Lager 1 627 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 1 627 m²
Stockwerk 1
Ein Lager der Klasse "A" wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25 km von…
$23,151
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Lager 3 000 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 3 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
ID: L7833 Freistehende Produktions- und Lagergebäude der Klasse “A” im Light Industrial-Form…
$3,18M
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Lager 14 624 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 14 624 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 14 624 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Noginsk, Bolshaya Bunkovo Dorf, Prolet…
$192,629
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Eigenschaftstypen in Bogorodsky Stadtbezirk

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