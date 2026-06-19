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Lagerräume in Balashikhinsky District, Russland

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Balaschicha
27
37 immobilienobjekte total found
Lager 1 642 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 642 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 642 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13746
$3,46M
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Lager 602 m² in Balaschicha, Russland
Lager 602 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 602 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13400
$1,33M
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Lager 10 623 m² in Balaschicha, Russland
Lager 10 623 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 10 623 m²
Stockwerk 1
Im Verkauf wird die Produktion und Lagerklasse A (Light Industrial) von einem großen Entwick…
$20,27M
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International Property AlertInternational Property Alert
Lager 1 527 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 527 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 527 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13745
$3,22M
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Lager 980 m² in Balaschicha, Russland
Lager 980 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 980 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13744
$2,06M
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Lager 4 459 m² in Balaschicha, Russland
Lager 4 459 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 4 459 m²
Stockwerk 1
Im Verkauf wird die Produktion und Lagerklasse A (Light Industrial) von einem großen Entwick…
$8,58M
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TekceTekce
Lager 8 914 m² in Balaschicha, Russland
Lager 8 914 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 8 914 m²
Stockwerk 1
Im Verkauf wird die Produktion und Lagerklasse A (Light Industrial) von einem großen Entwick…
$17,01M
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Lager 540 m² in Datlovka, Russland
Lager 540 m²
Datlovka, Russland
Fläche 540 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein neues und technologisches Gelände in einem innovativen Format mit fertigen Pr…
$894,733
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Lager 1 440 m² in Datlovka, Russland
Lager 1 440 m²
Datlovka, Russland
Fläche 1 440 m²
Stockwerk 1
Neue und technologische Räumlichkeiten in einem innovativen und einzigartigen Park, gebaut i…
$1,96M
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Lager 2 500 m² in Datlovka, Russland
Lager 2 500 m²
Datlovka, Russland
Fläche 2 500 m²
Stockwerk 1
Der Standort befindet sich im Südosten des Stadtteils Balashikhi, entsprechend dem genehmigt…
$27,435
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Lager 5 322 m² in Balaschicha, Russland
Lager 5 322 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 5 322 m²
Stockwerk 1
Im Verkauf wird die Produktion und Lagerklasse A (Light Industrial) von einem großen Entwick…
$10,24M
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Lager 1 800 m² in Datlovka, Russland
Lager 1 800 m²
Datlovka, Russland
Fläche 1 800 m²
Stockwerk 1
Ein Produktions- und Lagerkomplex von 1800 m2 mit der Möglichkeit der Aufteilung in Blöcke v…
$18,519
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Lager 1 500 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 500 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Die beiden Tore auf der Panda-Ebene sind mit Doclovers ausgestattet. Schrittspalten 6x5.8m. …
$18,519
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Lager 5 307 m² in Balaschicha, Russland
Lager 5 307 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 5 307 m²
Stockwerk 1
Im Verkauf wird die Produktion und Lagerklasse A (Light Industrial) von einem großen Entwick…
$10,21M
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Lager 818 m² in Balaschicha, Russland
Lager 818 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 818 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13401
$1,81M
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Lager 1 296 m² in Datlovka, Russland
Lager 1 296 m²
Datlovka, Russland
Fläche 1 296 m²
Stockwerk 1
Neue und technologische Räumlichkeiten in einem innovativen und einzigartigen Park, gebaut i…
$1,83M
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Lager 9 777 m² in Balaschicha, Russland
Lager 9 777 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 9 777 m²
Stockwerk 1
Im Verkauf wird die Produktion und Lagerklasse A (Light Industrial) von einem großen Entwick…
$18,65M
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Lager 1 034 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 034 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 034 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w12919
$2,28M
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Lager 1 500 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 500 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, g Balashikha, ter Western communal zone,…
$27,435
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Lager 2 410 m² in Balaschicha, Russland
Lager 2 410 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 2 410 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse A+. Moskauer Region, g Balashikha, mkr Saltykovka, No…
$49,588
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Lager 1 095 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 095 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 095 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13743
$2,31M
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Lager 7 000 m² in Balashikhinsky District, Russland
Lager 7 000 m²
Balashikhinsky District, Russland
Fläche 7 000 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 3.000 m2…
$184,506
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Lager 1 203 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 203 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 203 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13402
$2,66M
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Lager 1 635 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 635 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 635 m²
Stockwerk 1
Schritt Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13403
$3,61M
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Lager 1 008 m² in Datlovka, Russland
Lager 1 008 m²
Datlovka, Russland
Fläche 1 008 m²
Stockwerk 1
Neue und technologische Räumlichkeiten in einem innovativen und einzigartigen Park, gebaut i…
$1,56M
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Lager 3 000 m² in Balashikhinsky District, Russland
Lager 3 000 m²
Balashikhinsky District, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein Zimmer in einem modernen Lagerkomplex der Klasse A zu mieten. Derzeit werden …
$79,074
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Lager 3 000 m² in Cernoe, Russland
Lager 3 000 m²
Cernoe, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse C isoliert Lager ist zur Miete angeboten. Moscow region, Balashikha, Chernoe villag…
$34,979
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Lager 4 455 m² in Balaschicha, Russland
Lager 4 455 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 4 455 m²
Stockwerk 1
Im Verkauf wird die Produktion und Lagerklasse A (Light Industrial) von einem großen Entwick…
$8,57M
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Lager 3 054 m² in Balaschicha, Russland
Lager 3 054 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 3 054 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13748
$6,43M
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Lager 1 804 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 804 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 804 m²
Stockwerk 1
Schritt Eintrittsbereit – 20. September. ID: w12918
$3,99M
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Eigenschaftstypen in Balashikhinsky District

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