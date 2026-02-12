Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Bagrationovsky District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Bagrationovsky District, Russland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Niwenskoje, Russland
Wohnung 2 zimmer
Niwenskoje, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 3/8
Exklusives Angebot in der Wohnanlage "Fish Village" - eine Zweizimmerwohnung - 78 m2. Wir bi…
$441,436
Wohnung 2 zimmer in Niwenskoje, Russland
Wohnung 2 zimmer
Niwenskoje, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/2
Ich verkaufe eine 2-Zimmer-Wohnung auf der Straße. Ölmänner, Pos. Nivenskoye. 2 isolierte Z…
$42,858
