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Hotels in Sector 5, Rumänien

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1 immobilienobjekt total found
Prime Ultra-Central Investment | Exceptional Building Near Palace of the Parliament in Bukarest, Rumänien
Prime Ultra-Central Investment | Exceptional Building Near Palace of the Parliament
Bukarest, Rumänien
Fläche 888 m²
Etagenzahl 4
Entdecken Sie ein seltenes Immobilienmotto im absoluten Herzen von Bukarest. Baujahr 2012, D…
$754,260
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