Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Rumänien
  3. Neamț
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Neamt, Rumänien

1 immobilienobjekt total found
Büro 205 282 m² in Sabaoani, Rumänien
Büro 205 282 m²
Sabaoani, Rumänien
Fläche 205 282 m²
Stockwerk 1/1
219,817 sqm industrielle Plattform Roman, Neamț County, Rumänien. Strategisch zwischen DN2/E…
$29,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen