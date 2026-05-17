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Penthäuser mit Terrasse in Konstanza, Rumänien

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Penthouse 5 zimmer in Mamaia, Rumänien
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Penthouse 5 zimmer
Mamaia, Rumänien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 343 m²
Stockwerk 8/8
Wir strömen unsere Betriebe und Villa Athena*s Penthouse zum Verkauf. Als primäre Wohnanlage…
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