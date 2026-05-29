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Hotels in Konstanza, Rumänien

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1 immobilienobjekt total found
Guest House/B&B Mini hotel/restaurant in Constanta Metropolitan Area, Rumänien
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Guest House/B&B Mini hotel/restaurant
Constanta Metropolitan Area, Rumänien
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Mehr als 10 Jahre dokumentierte Einkommen, vielseitige Multi-Eigenschaft, gut gelegen, erste…
$1,86M
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