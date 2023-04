Santa Cruz de Tenerife ist ein trendiger spanischer Ferienort auf den wunderschönen Kanarischen Inseln. Touristen wählen diesen Ort wegen seiner weitläufigen Sandstrände, der sauberen Umwelt und des schönen Wetters, das alle 12 Monate des Jahres anhält.

Auch ausländische Investoren zeigen Interesse an der Stadt. Sie kaufen Wohnungen und Appartements auf, um sie das ganze Jahr über an Touristen zu mieten.

Warum sich der Kauf von lokalen Immobilien lohnt

Wenn Sie in einem spanischen Seebad wohnen, können Sie das ganze Jahr über an den gemütlichen Stränden der Atlantikküste verbringen. Es bietet alle Voraussetzungen für einen erholsamen und entspannenden Urlaub. Urlauber können hier schwimmen, sonnenbaden, tauchen und anderen beliebten Freizeitaktivitäten nachgehen.

Der Kauf von einer Wohnung in einer spanischen Stadt eröffnet auch eine Reihe anderer verlockender Perspektiven:

Sie brauchen während der Touristensaison nicht nach einer Unterkunft zu suchen — Sie können in Ihrer eigenen Wohnung mit allen Annehmlichkeiten leben;

es ist bequem, Ihre Immobilie während Ihrer Abwesenheit zu vermieten, so dass sie sich selbst bezahlt macht;

der Kauf von Quadratmetern berechtigt zum Erhalt einer spanischen Aufenthaltsgenehmigung.

Welche Wohnungen zum Verkauf stehen

Der lokale Wohnungsmarkt ist sehr vielfältig. Es gibt Wohnungen, Studios und Appartements unterschiedlicher Größe sowohl in Alt- als auch in Neubauten. Sie können diese in jedem Teil der Stadt kaufen. Um eine Standardwohnung zu kaufen, braucht man zwischen 46.000 und 200.000 Euro.

Die Preise für Luxuswohnungen sind um 2-3 Mal höher. So kostet der Kauf einer Ein-, Zwei- oder Dreizimmerwohnung in Santa Cruz de Tenerife in einer erstklassigen Wohngegend je nach Größe zwischen 200 und 600 Tausend Euro.

Wo sich der Kauf von Wohnungen lohnt

Käufer, für die Infrastruktur wichtig ist, sollten sich das Zentrum ansehen. Hier können Sie eine Wohnung in Santa Cruz de Tenerife in der Nähe von Geschäften, Apotheken und anderen sozialen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe der Küste kaufen. Wenn ein schneller Zugang zum Strand wichtig ist, sollten Sie eine Wohnung im südlichen Teil der Stadt kaufen.

Ein Umzug nach Santa Cruz de Tenerife bietet die Möglichkeit, in einem trendigen Seebad mit sauberen Stränden und guten Umweltbedingungen zu leben. Auf REALTING finden Sie Wohnungen und Appartements, die in dieser Stadt zum Verkauf stehen.