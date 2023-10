Wie in anderen Städten hängen die Immobilienpreise in Rijeka in Kroatien von der Größe und der Art der Immobilie ab: ein kleines Studio kann für 80 Tausend Euro gekauft werden, eine 2-Zimmer-Wohnung kostet 130-145 Tausend, der Preis für ein Haus beträgt 300 Tausend.