Hotels in Portalegre, Portugal

Elvas
4 immobilienobjekte total found
Hotel 3 425 m² in Elvas, Portugal
Hotel 3 425 m²
Elvas, Portugal
Fläche 3 425 m²
Hotel mit 3,425 qm Bruttobaufläche, auf einem Grundstück von 8.000 qm, in Elvas, Portalegre.…
$1,16M
Eigenschaftstypen in Portalegre

gewerbeimmobilien
