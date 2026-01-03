Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Odiaxere
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Odiaxere, Portugal

1 immobilienobjekt total found
Villa in Odiaxere, Portugal
Villa
Odiaxere, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Eine seltene Gelegenheit, eine einstöckige moderne Villa zu haben, die von einem der bekannt…
$1,80M
