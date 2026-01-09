Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Obidos, Portugal

Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Neue Wohnung und nbsp; Mit drei Schlafzimmern mit Badezimmern, einem Wohnzimmer und einem Es…
$594,336
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
Einstöckige Villa mit 2 Schlafzimmern, 119 m², bebauter Fläche   Das Hotel befindet sich im …
$372,917
Eine Anfrage stellen
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Villa 5 Minuten von Caldas und Óbidos befindet sich auf einem Grundstück von 291 m2.Zweigesc…
$419,532
Eine Anfrage stellen
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Vila liegt zwischen den idyllischen mittelalterlichen Obidos und der schönen Stadt Caldas da…
$437,012
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
Das Haus befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Obidos, Perola da Lagoa.Es ist in…
$407,878
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Amoreira, Portugal
Reihenhaus
Amoreira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Dieses charmante Stadthaus befindet sich in einem Kondominium auf dem Gelände des Praia d'el…
$407,878
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, 138 m² (Gesamtfläche), auf einem Grundstück von 1013 m² gelegen, …
$419,532
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 291 m²
Villa in Lagoa de Obidou, in der Nähe des Strandes und der Golfplätze, auf einem Grundstück …
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 337 m²
Die Villa mit 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 310 m2 ( im ersten Stock ) befindet sich …
$693,392
Eine Anfrage stellen
