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Wohnungen mit Terrasse in Ferragudo, Portugal

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4 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 4 zimmer
Ferragudo, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Stockwerk 1/2
This charming, typical Portuguese townhouse in good condition, painted in blue and white, ha…
$559,860
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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