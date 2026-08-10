Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Cidade da Maia
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Cidade da Maia, Portugal

;
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Maia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Maia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Moderne Wohnung mit 1 Schlafzimmer und Balkon im 2. Stock des neuen Gebäudes.Dieses Apartmen…
$253,707
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Maia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Maia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/6
Moderne Wohnung mit 1 Schlafzimmer und Balkon im 2. Stock des neuen Gebäudes.Dieses Apartmen…
$259,112
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Cidade da Maia, Portugal

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen