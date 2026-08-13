Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Castelo Branco
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Castelo Branco, Portugal

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Castelo Branco, Portugal
Villa
Castelo Branco, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 320 m²
Haus oder Villa Nr. 1266/21
$441,526
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Castelo Branco, Portugal

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen