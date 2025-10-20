Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Calheta
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Calheta, Portugal

villen
7
2 immobilienobjekte total found
Villa in Arco da Calheta, Portugal
Villa
Arco da Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Die neue moderne Villa von 240 m2 befindet sich auf einem Grundstück von 800 m2. Die Villa i…
$641,655
Eine Anfrage stellen
Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 294 m²
Das minimalistische Haus hat folgendes Layout:Geräumiges Wohn-/Esszimmer, offene Küche mit z…
$874,985
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen