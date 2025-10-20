Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Calheta, Portugal

Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 294 m²
Das minimalistische Haus hat folgendes Layout:Geräumiges Wohn-/Esszimmer, offene Küche mit z…
$874,985
Haus 4 zimmer in Calheta, Portugal
Haus 4 zimmer
Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 829 m²
Etagenzahl 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
