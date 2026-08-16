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Wohnimmobilien in Beja, Portugal

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Villa in Ferreira do Alentejo, Portugal
Villa
Ferreira do Alentejo, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 470 m²
Explore this exceptional 30-hectare property in the Alentejo, with an excellent villa and a …
$3,52M
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Immobilienangaben in Beja, Portugal

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