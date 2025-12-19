Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Zgierz County, Polen

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Sokolniki, Polen
Wohnung 2 zimmer
Sokolniki, Polen
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Zur Miete eine Wohnung von 65 m2 im Herzen von Łódź, in einer ausgezeichneten Lage – direkt …
$698
pro Monat
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Studio 2 zimmer in Zgierz, Polen
Studio 2 zimmer
Zgierz, Polen
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Zur Miete eine Studiowohnung mit einem separaten Schlafzimmer im 1. Stock, in einem schönen,…
$767
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Promotion S.C
Sprachen
English, Polski, Français
