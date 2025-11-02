Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Cottages in Zgierz County, Polen

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 2 zimmer in Sokolniki, Polen
Ferienhaus 2 zimmer
Sokolniki, Polen
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
$274,584
Immobilienangaben in Zgierz County, Polen

