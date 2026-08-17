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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Zabki, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Zabki, Polen
Wohnung 2 zimmer
Zabki, Polen
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/3
Eine gemütliche Wohnung in einem neuen Gebäude, das 2021 fertiggestellt wurde. Im 2. Stock m…
$167,093
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