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Wohnungen in Wolsztyn County, Polen

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Wohnung in Oslonin, Polen
Wohnung
Oslonin, Polen
Fläche 600 m²
Der Ort im Herzen des Waldes, am Wieleński-See
$50,458
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Wohnung in Obra, Polen
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Obra, Polen
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 2 Grundstücke in Obrze, jede Fläche von 450m2 Sehenswürdigkeiten im malerischen …
$60,276
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Wohnung in Alt Widzim, Polen
Wohnung
Alt Widzim, Polen
Fläche 19 955 m²
Zu verkaufen, Entwicklungsland für den Bau von Einfamilienhäusern
$418,508
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