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Wohnungen in Tomaszow Mazowiecki County, Polen

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Wohnung 3 zimmer in Tomaszow Mazowiecki, Polen
Wohnung 3 zimmer
Tomaszow Mazowiecki, Polen
Zimmer 3
Fläche 46 m²
Zu verkaufen 3-Zimmer-Wohnung von 46 m2, im 3. Stock in einem gepflegten Block in Łódź Karol…
$88,058
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