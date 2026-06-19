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Häuser mit Garage in Tatra County, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Koscielisko, Polen
Villa 5 zimmer
Koscielisko, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Etagenzahl 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Immobilienangaben in Tatra County, Polen

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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