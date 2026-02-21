Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Tarnowskie Góry County
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Tarnowskie Gory County, Polen

Attraktive Investmentimmobilie in Polen/ in der Nähe Kattowitz – Seniorenresidenz / Altersheim mit Erweiterungspotenzial in Kruppamühle, Polen
Attraktive Investmentimmobilie in Polen/ in der Nähe Kattowitz – Seniorenresidenz / Altersheim mit Erweiterungspotenzial
Kruppamühle, Polen
Fläche 922 m²
Etagenzahl 3
Investmentart: Bestandsimmobilie mit Umnutzungs- und Erweiterungspotenzial für Seniorenresid…
$682,650
