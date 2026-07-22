Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Tarnobrzeg County
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Tarnobrzeg County, Polen

;
1 immobilienobjekt total found
Industrial plot for large business activities, 7 hectares in Chmielow, Polen
Industrial plot for large business activities, 7 hectares
Chmielow, Polen
Gewerbegrundstück zum Verkauf mit einer Gesamtfläche von 7 Hektar.Die gesamte Fläche wurde s…
$822,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Polski
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen