  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Tarczyn
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Tarczyn, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Tarczyn, Polen
Haus 5 zimmer
Tarczyn, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/1
Das Haus befindet sich in Pshivki, in der Nähe von Tarchin.Die Häuser wurden in Betrieb geno…
$212,061
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
