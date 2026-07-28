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Gewerbeimmobilien in Samter, Polen

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Gewerbefläche 90 m² in Samter, Polen
Gewerbefläche 90 m²
Samter, Polen
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Außergewöhnliche, geräumige 90 m2 Wohnung mit großer Terrasse und Garage – Szamotuły, ul. Mi…
$157,708
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