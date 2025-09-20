Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen

2 immobilienobjekte total found
Haus in Przylek, Polen
Haus
Przylek, Polen
Fläche 18 973 m²
$393,642
Villa 17 zimmer in Sedziszow, Polen
Villa 17 zimmer
Sedziszow, Polen
Zimmer 17
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 2
For sale a two-story service and residential building with a plot of 1800 m2 in Sędziszów in…
$643,114
Immobilienangaben in Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
