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Studio-Wohnungen am See in Polen

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Zegrze, Polen
UP UP
Studio 1 zimmer
Zegrze, Polen
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 4
28 m2 Apartment mit großem Garten und Blick auf den Zegrze Reservoir / Atlantis Zegrze / Ent…
$146,151
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