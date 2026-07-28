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Gewerbeimmobilien in Schroda, Polen

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Gewerbefläche 640 m² in Schroda, Polen
Gewerbefläche 640 m²
Schroda, Polen
Fläche 640 m²
AUFENTHALT MIT PRIVATEM WASSER UND TAREN – LEBENSMITTEL IM STADTZENTRUM
$1,03M
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