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Anlageimmobilien in Neumarkt in Schlesien, Polen

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Apartamen in Neumarkt in Schlesien, Polen
Apartamen
Neumarkt in Schlesien, Polen
Fläche 2 300 m²
Etagenzahl 5
Mehrfamilienhaus mit 23 geplanten Wohnungen und Parkplätzen im Stadtzentrum
$2,62M
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