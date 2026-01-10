Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Schokken, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Schokken, Polen
Haus
Schokken, Polen
Fläche 85 m²
Sie träumen von Ihrem eigenen Zuhause weg vom Trubel der Stadt, wo Sie nach der Arbeit entsp…
$164,605
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
