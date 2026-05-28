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Cottages mit Garage in Woiwodschaft Schlesien, Polen

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Ferienhaus 15 zimmer in Tschenstochau, Polen
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Ferienhaus 15 zimmer
Tschenstochau, Polen
Zimmer 15
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 3
SONDERANGEBOT OHNE MAKLER Częstochowa, IKARA-Straße, Preis: 1.300.000 PLN Einzigartige I…
$488,406
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Immobilienangaben in Woiwodschaft Schlesien, Polen

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