Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Reimannshau
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Reimannshau, Polen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Reimannshau, Polen
Wohnung 3 zimmer
Reimannshau, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/2
Apartment for sale in Rymanów, only 4 km from the spa resort Rymanów-Zdrój. This property ha…
$42,238
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen